Sassuolo-Lazio, streaming e diretta tv Sky o Dazn? Dove vedere Serie A

Domenica sera alle ore 18.00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia si disputerà si disputerà il match Sassuolo Lazio, valevole per la 17.a giornata del campionato di Serie A che vede in classifica la squadra neroverde al dodicesimo posto con 20 punti, mentre quella biancoceleste all’ ottavo posto con 25.

SESTINA ARBITRALE:



ARBITRO: Sozza

ASSISTENTI: non comunicato

IV UFFICIALE: non comunicato

VAR: Irrati

AVAR: Carbone

Dove vedere Sassuolo Lazio in tv e streaming

Il match Sassuolo Lazio sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Telecronaca a cura di Dario Mastroianni e con il commento tecnico dell'ex calciatore Fabio Bazzani.

L'incontro del Mapei Stadium andrà in onda anche su Sky Sport Bar 1 (canale 215 del decoder satellitare e solo per bar, hotel e altri locali pubblici): telecronaca di Riccardo Gentile, inviato a Reggio Emilia per le interviste Massimo Ugolini.

Precedenti della sfida di Reggio Emilia: gli highlights del 23 maggio 2021