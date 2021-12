Serie A, Juventus-Napoli a rischio rinvio? Ecco i dettagli

Nuovo allarme Covid su Juventus-Napoli, gara che nella scorsa stagione fu oggetto di una lunga battaglia legale tra il Napoli di Aurelio De Laurentiis e la Lega Calcio. In quella situazione gli azzurri ottennero la revoca dello 0-3 a tavolino e la ripetizione della partita (poi vinta dalla Juventus per 2 a 1). Il continuo aumento dei casi Covid-19, legato soprattutto alla variante Omicron, rischia di creare ancora problemi proprio in occasione di Juventus-Napoli, attualmente programmata alla ripresa del campionato il prossimo 6 gennaio. Ecco di seguito i dettagli.

Juventus-Napoli a rischio rinvio. Le parole dell’Asl di Napoli 2

Proprio come un anno fa, Juventus-Napoli è al centro di alcune discussioni. La variante Omicron mette a rischio la sua disputa e in tal senso non arrivano particolari rassicurazioni dall’Asl. Ecco di seguito le parole del direttore dell’Asl Napoli 2, Antonio D’Amore, che non esclude nuovi provvedimenti: “Stiamo navigando a vista e abbiamo molta preoccupazione rispetto a Omicron. Il viaggio del Napoli verso Torino? Non è possibile ipotizzare nulla. Bisognerà vedere anche se il governo in cabina di regia prenderà altre decisioni. Alcuni calciatori devono tornare dalle vacanze e Fabian Ruiz non credo possa rientrare in maniera così semplice dalla Spagna. È una situazione sicuramente da monitorare“.