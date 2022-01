“Forse finiremo come lo scorso anno che non vincevamo contro le big”

Il pirotencico 3-4 contro la Juventus ha lasciato l’amaro in bocca al’allenatore della Roma. Il lusitano non ha apprezzato l’atteggiamento dei suoi e le dichiarazioni di Mourinho nel post-partita lo hanno sottolineato: “Settanta minuti di controllo.. Poi dopo è un collasso psicologico. Il 3-2 mi ammazza perché ad esempio Felix ha fatto una partita straordinaria. lo cambio e il giocatore che entra al primo minuto sbaglia ed è 3-2. Con una squadra di personalità forte qual è il problema di perdere 3-2? Qual è il problema? Per me nessuno, per loro sì.. Hanno avuto complessi e paure.”

Le dichiarazioni di Mourinho, però, sembrano anche una richiesta alla società: “Ho pensato che poteva essere più facile. La rosa non ha il potere e anche nelle scelte principali c’è mancanza di personalità. Di gente che ha mancanza di gestire le emozioni. Tutti i giorni di questi 3 anni voglio lavorarci. Chiaramente ho bisogno dell’aiuto della società che ovviamente arriva. Ora prenderemo un giocatore di centrocampo che penso arriverà prossima settimana, che ha personalità. Dobbiamo uscire da questa comfort zone. Sono i giocatori che devono venire verso il mio profilo psicologico e non io verso loro. Ho parlato già abbastanza.”

Dopo le critiche per la sconfitta contro il Milan, Mourinho continua a dare show in conferenza stampa.. Ma non in campo!