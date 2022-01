“Mourinho è patetico e bollito!”

Le parole di Mourinho nel postpartita non sono piaciute. L’atteggiamento dell’allenatore portoghese è parso molto arrogante e ingiustificato. Questo ha attirato molti commenti negativi e anche Claudio Bargiggia si è aggiunto alla lista. Bargiggia critica Mourinho sulla sua pagina Twitter definendolo “bollito e patetico”.

“.. Non capisco cosa abbiano fatto Chiffi in campo e Aureliano al Var. Forse quest’ultimo voleva essere lui in campo, invece doveva rimanere lì, nel suo ufficio, bere un thé o una birra e non diventare protagonista” sono queste le parole a cui fa riferimento il giornalista. Bargiggia critica Mourinho con le seguenti parole: “Sempre più bollito, patetico e ripetitivo! Fa quasi pena”.

Il cammino della Roma fino a oggi in campionato è deludente: settima in campionato con 32 punti in 20 partite. Nelle ultime 5 partite, la Roma ha vinto due partite con Spezia e Atalanta (questa l’unica vera partita convincente), una pareggiata con la Samp e le due sconfitte con Milan e Inter. E nelle due sconfitte è parsa in estrema difficoltà. Contro l’Inter i giallorossi non sono mai scesi in campo; coi rossoneri – falcidiati dagli infortuni e covid – la mancanza di reazione è stata palese. Ad oggi il ritorno di Mourinho in Italia non ha dato i frutti sperati.