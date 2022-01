Dove vedere Empoli-Roma, in streaming e diretta TV, SKY o DAZN?

Dove vedere Empoli-Roma? Prima uno sguardo al match. Le due squadre si sfideranno allo Stadio Comunale “Carlo Castellani” domenica 23 gennaio 2022 alle ore 18.00, per la 23esima giornata di campionato di Serie A.

I toscani occupano l’11esimo posto in classifica con 29 punti, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte. L’ultimo successo è stato in casa del Napoli lo scorso 12 dicembre, dopodiché c’è stato il trionfo in Coppa Italia, a Verona tre giorni dopo, poi soltanto pari e disfatte.

I capitolini sono a caccia di una seconda vittoria, dopo la partita vinta contro il Cagliari su rigore, battuto egregiamente dal nuovo arrivato Sérgio Oliveira. Attualmente si trovano al settimo posto in classifica con 35 punti (a parità numerica con Fiorentina e Lazio), avendo raccolto 11 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte. In Coppa Italia, la Roma ha battuto il Lecce per 3-1, recuperando lo svantaggio iniziale portato a compimento dall’ex Arturo Calabresi e mostrando le sue qualità tecniche. A Empoli, Mourinho recupera Ibanez, che rientra dopo aver scontato il turno di squalifica in campionato. Disponibili anche El Shaarawy e Smalling, mentre sarà ancora fuori il capitano Lorenzo Pellegrini.

I precedenti. L’ultimo precedente tra le due compagini risale all’ottobre 2021, dove i giallorossi si imposero per 2-0 all’Olimpico grazie alle reti di Pellegrini nel primo tempo e Mhkitaryan nella ripresa.

Le probabili formazioni

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanović, S. Romagnoli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami, Henderson, Pinamonti.

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Vina; Cristante, Sérgio Oliveira; Zaniolo, Mkhitaryan, Afena-Gyan; Abraham.

L’arbitro designato per dirigere l’incontro è il signor di Michael Fabbri di Ravenna.

DAZN è l’unica piattaforma che trasmette tutte le partite di Serie A TIM: 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora al costo di 29,99 euro/mese.

Dove vedere Empoli-Roma, in streaming e diretta TV, SKY o DAZN?

Empoli-Roma sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili con le App, e sempre grazie a quest’ultime, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series S), al TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Inoltre, sempre attraverso DAZN sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l’App per i relativi sistemi.

Al termine dell’evento sportivo sarà possibile per gli utenti, prendere visione degli highlights e dell’evento integrale in modalità on demand.

Telecronista e Seconda voce. La telecronaca di Empoli-Roma su DAZN sarà curata da Riccardo Mancini, accompagnato dall’ex calciatore Simone Tiribocchi per il commento tecnico.