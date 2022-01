Serie A, dove vedere Juventus Napoli in diretta tv e streaming: Sky o Dazn?

Dove vedere Juventus Napoli. Dopo la pausa natalizia è tempo di Serie A. Il big match della prima giornata del girone del ritorno si disputerà il 6 gennaio alle ore 20:45. Nella gara di andata furono i partenopei ad avere la meglio sui bianconeri con le reti di Koulibaly e Politano, dopo il gol di Morata. Inutile sottolineare che la sfida promette scintille con entrambe le formazioni che hanno in mente un unico obiettivo: i tre punti. La squadra di Allegri necessita del bottino pieno per avvicinarsi alla zona Champions; gli uomini di Luciano Spalletti per non perdere ulteriore terreno dall’Inter capolista.

Tutta la serie A Tim è su DAZN. Attiva ora a soli 29,99 euro al mese. Disdici quando vuoi

Dove vedere Juventus Napoli in diretta tv e streaming. Sky o Dazn?

L’importante sfida di giovedì verrà trasmessa in esclusiva ed in diretta su Dazn, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Gli abbonati avranno la possibilità di seguire il match anche in streaming collegandosi al sito dell’emittente, oppure scaricando la relativa app da qualsiasi digital store.

Le probabili formazioni

Numerose le incognite per entrambi gli allenatori. Allegri dovrà fare a meno di Chiellini risultato positivo al Covid e Bonucci colpito da un affaticamento muscolare. Spalletti non potrà schierare Anguissa e Koulibaly impegnati in Coppa d’Africa, Osimhen e Lozano attualmente in isolamento in quanto positivi mentre Mario Rui sarà assente per squalifica.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Rugani, de Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Morata, Dybala. All. Allegri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Spalletti.