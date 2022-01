Dove vedere Roma-Cagliari, streaming LIVE e diretta tv Sky?

Domani pomeriggio alle ore 18 allo stadio Olimpico si disputerà il match Roma-Cagliari, valevole per la 22.a giornata del campionato di Serie A che vede in classifica i giallorossi con 32 punti al sesto posto insieme a Fiorentina e Lazio, mentre gli i rossoblu sono terzultimo con 16 punti ma che vengono da due successi consecutivi. Nella gara d’andata giocata in Sardegna lo scorso 27 ottobre, i capitolini si sono imposti per 2-1.

SESTINA ARBITRALE:

ARBITRO: MAGGIONI

ASSISTENTI: DE MEO-MUTO

IV UFFICIALE: VOLPI

VAR: PAIRETTO

AVAR: CARBONE

Roma-Cagliari, probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Veretout, S. Oliveira; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Nandez, Grassi, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

Dove vedere Roma-Cagliari in tv e streaming

Il match Roma-Cagliari sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l'incontro è necessario scaricare l'App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Telecronaca a cura di Edoardo Testoni e con il commento tecnico dell'ex calciatore Manuel Pasqual.

Match d’andata, Cagliari-Roma 1-2: gli highlights