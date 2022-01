Dove vedere Serie A, Sky o Dazn? Il programma fino alla 23^ giornata

Riparte la Serie A, seppure “a pezzi”: la 20^ giornata vedrà almeno 4 partite rinviate, per via delle decisioni delle ASL competenti. Le restanti gare, però, dovrebbero essere regolarmente giocate, così come quelle dei prossimi turni di campionato. Ecco dove vedere la Serie A, partita per partita, squadra per squadra, fino alla 23^ giornata: Sky o Dazn?

Serie A, dove vedere le partite: Sky o Dazn? Il palinsesto tv fino alla giornata 23, quali partite su Sky

Giornata 20

6 gennaio 2022 Giovedì 12.30 Bologna-Inter Dazn-Sky (rinviata)

6 gennaio 2022 Giovedì 12.30 Sampdoria-Cagliari Dazn

6 gennaio 2022 Giovedì 14.30 Lazio-Empoli Dazn

6 gennaio 2022 Giovedì 14.30 Spezia-Hellas Verona Dazn

6 gennaio 2022 Giovedì 16.30 Atalanta-Torino Dazn (rinviata)

6 gennaio 2022 Giovedì 16.30 Sassuolo-Genoa Dazn-Sky

6 gennaio 2022 Giovedì 18.30 Milan-Roma Dazn

6 gennaio 2022 Giovedì 18.30 Salernitana-Venezia Dazn (rinviata)

6 gennaio 2022 Giovedì 20.45 Fiorentina-Udinese Dazn-Sky (rinviata)

6 gennaio 2022 Giovedì 20.45 Juventus-Napoli Dazn

Giornata 21

9 gennaio 2022 Domenica 12.30 Empoli-Sassuolo Dazn

9 gennaio 2022 Domenica 12.30 Venezia-Milan Dazn-Sky

9 gennaio 2022 Domenica 14.30 Cagliari-Bologna Dazn

9 gennaio 2022 Domenica 14.30 Torino-Fiorentina Dazn

9 gennaio 2022 Domenica 16.30 Napoli-Sampdoria Dazn

9 gennaio 2022 Domenica 16.30 Udinese-Atalanta Dazn-Sky

9 gennaio 2022 Domenica 18.30 Genoa-Spezia Dazn-Sky

9 gennaio 2022 Domenica 18.30 Roma-Juventus Dazn

9 gennaio 2022 Domenica 20.45 Hellas Verona-Salernitana Dazn

9 gennaio 2022 Domenica 20.45 Inter-Lazio Dazn

Giornata 22

15 gennaio 2022 Sabato 15.00 Sampdoria-Torino Dazn

15 gennaio 2022 Sabato 18.00 Salernitana-Lazio Dazn

15 gennaio 2022 Sabato 20.45 Juventus-Udinese Dazn-Sky

16 gennaio 2022 Domenica 12.30 Sassuolo-Hellas Verona Dazn-Sky

16 gennaio 2022 Domenica 15.00 Bologna-Napoli Dazn

16 gennaio 2022 Domenica 15.00 Venezia-Empoli Dazn

16 gennaio 2022 Domenica 18.00 Roma-Cagliari Dazn

16 gennaio 2022 Domenica 20.45 Atalanta-Inter Dazn

17 gennaio 2022 Lunedì 18.30 Milan-Spezia Dazn

17 gennaio 2022 Lunedì 20.45 Fiorentina-Genoa Dazn-Sky

Giornata 23

21 gennaio 2022 Venerdì 20.45 Hellas Verona-Bologna Dazn-Sky

22 gennaio 2022 Sabato 15.00 Genoa-Udinese Dazn

22 gennaio 2022 Sabato 18.00 Inter-Venezia Dazn

22 gennaio 2022 Sabato 20.45 Lazio-Atalanta Dazn-Sky

23 gennaio 2022 Domenica 12.30 Cagliari-Fiorentina Dazn-Sky

23 gennaio 2022 Domenica 15.00 Napoli-Salernitana Dazn

23 gennaio 2022 Domenica 15.00 Spezia-Sampdoria Dazn

23 gennaio 2022 Domenica 15.00 Torino-Sassuolo Dazn

23 gennaio 2022 Domenica 18.00 Empoli-Roma Dazn

23 gennaio 2022 Domenica 20.45 Milan-Juventus Dazn