Genoa: si va verso l’esonero di Shevchenko, un nome su tutti per la panchina

Non se l’aspettava di certo così traumatico il ritorno in Italia, Andriy Shevchenko, attuale allenatore del Genoa. Attuale o già ex? Per ora si tratta di voci, che nel corso del tempo si fanno sempre più insistenti e fondate, quelle che allontanerebbero il mister ucraino. Sembrerebbe molto vicino il ritorno di Rolando Maran, allenatore esonerato il 21 dicembre 2020, ma ancora sotto contratto. L’altra voce che circola nell’ambiente genoano è il solito cavallo di ritorno chiamato Davide Ballardini, che appena due mesi fa era stato sollevato dall’incarico per far posto proprio a Shevchenko. Maran in pole position per la panchina e per provare a risollevare le sorti di una squadra piombata in una strada senza uscita. Da tenere comunque sempre in considerazione anche Ballardini che, se tornasse, si tratterebbe della quinta volta. Ballardini V.

I numeri del Genoa e di Shevchenko

Con 12 punti in 21 partite disputate il Genoa si trova al momento al penultimo posto in classifica staccato di 5 punti dal Venezia (che ha disputato una gara in meno) e di 7 punti dallo Spezia, che proprio ieri ha sconfitto il Genoa a Marassi. La situazione è molto negativa al momento, e nemmeno l’avvicendamento di Shevchenko con Ballardini ha dato la scossa sperata. Al contrario, con il mister ucraino, la tendenza sembra essere peggiorata; 10 partite all’attivo per Shevchenko, 6 sconfitte, 3 pareggi e 1 sola vittoria ottenuta però in Coppa Italia. Nel mezzo le sconfitte nel derby con la Sampdoria, e l’ultima, la più dolorosa, contro lo Spezia in casa. L’attacco latita, solo 5 gol in 10 partite e 20 in totale. Numeri che condannano inesorabilmente il mister che probabilmente sarà avvicendato sulla panchina genoana. Vedremo se sarà Maran o Ballardini V a riportare in alto il Genoa verso una salvezza, complicata si, ma non impossibile.