Juve-Napoli, Allegri: “Noi domani giochiamo. C’è una regola, non si scappa”

Un Max Allegri estremamente chiaro in conferenza stampa, oggi, ad un giorno da Juventus-Napoli. Queste le sue parole in merito all’accesa discussione sul possibile intervento dell’ASL per fermare gli azzurri: “Noi ci siamo preparati per giocare, credo che giocheremo. Mentalmente dobbiamo essere focalizzati sul Napoli che gioca bene e ha 5 punti più di noi. È uno scontro diretto importante. Il resto non mi riguarda. Ci siamo allenati stamani, domani la rifinitura e poi giochiamo. Il Napoli in emergenza a San Siro ha vinto contro il Milan. La mia opinione non conta niente, bisogna rispettare i ruoli. È molto più semplice, se c’è una regola da lì non si scappa. Non conosco alla lettera il decreto, mi dicono solo se si gioca o no. Dobbiamo essere preparati molto bene. Lo stesso per la Supercoppa che giustamente si gioca“.

Allegri sul mercato: “Al 99% restiamo così. Morata resta, Ramsey via”

Così il tecnico della Juventus sulle scelte di mercato della squadra bianconera: “Ramsey è tornato oggi dopo giorni di permesso per lavorare in Inghilterra e fare differenziato. Ma è un giocatore in uscita. Morata non parte. Alvaro l’anno scorso ha fatto 21 gol Quest’anno ne ha fatti 7 senza rigori e punizioni. Il problema è che nel calcio ci sono le etichette. Ha numeri da giocatore importante ma è visto come uno a cui manca qualcosa. Io ci ho parlato e gli ho detto che da qui non si muove. Per migliorare da Morata bisogna trovarne uno tra i 5 o 6 centravanti top. È un grande calciatore e deve restare sereno“.