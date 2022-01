Probabili formazioni Bologna Napoli: Spalletti recupera Zielinski?

Probabili formazioni Bologna Napoli: verso il match

Il posticipo della ventiduesima giornata di Serie A vedrà sfidarsi il Bologna di Mihajlovic ed il Napoli di Spalletti. Le due squadre sono state tra le più colpite dai casi di positività al covid 19 nelle ultime settimane (basti pensare al rinvio di Bologna-Inter dopo l’intervento delle Asl). Situazione ancora di emergenza per entrambi gli allenatori che non avranno a disposizione diverse pedine importanti anche a causa di infortuni e Coppa d’Africa. Il Bologna è reduce dalla sconfitta per 2 a 1 rimediata contro il Cagliari e si trova al tredicesimo posto in classifica con 27 punti. Il Napoli è reduce dalla vittoria per 1 a 0 ottenuta contro la Sampdoria e si trova al terzo posto in classifica con 43 punti.

Probabili formazioni Bologna Napoli: le scelte di Mihajlovic e Spalletti

QUI BOLOGNA – Sinisa Mihajlovic non avrà a disposizione Schouten, Kingsley, Barrow, Mbaye, Santander, Orsolini e Dijks. Il modulo con cui scenderà in campo il Bologna sarà il 3-5-2, con Skorupski in porta. In difesa Bonifazi insidia Binks per una maglia da titolare al fianco di Theate e Soumaoro. Sugli esterni spazio a De Silvestri e Hickey. A centrocampo Svanberg, Soriano ed uno tra Viola e Dominguez. In attacco agiranno Sansone ed Arnautovic.

QUI NAPOLI – Luciano Spalletti dovrà rinunciare a Ospina, Insigne, Koulibaly, Anguissa ed Ounas. Il modulo sarà il 4-2-3-1. In porta Meret prenderà il posto di Ospina. Difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. Sulla linea di centrocampo Lobotka e Fabian Ruiz alle spalle del trequartista che dovrebbe essere Zielinski: è lui il grosso punto interrogativo di Spalletti in quanto il calciatore è risultato da poco tempo negativo (al suo posto sarebbe pronto Lozano). Sugli esterni d’attacco dovrebbero giocare Elmas e Politano, mentre la punta sarà Petagna. Possibile minutaggio che verrà concesso ad Osimhen durante il match.

Probabili formazioni Bologna Napoli: lo schieramento in campo

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Binks/Bonifazi, Theate; De Silvestri, Svanberg, Viola/Dominguez, Soriano, Hickey; Sansone, Arnautovic. All.: Mihajlovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Elmas, Zielinski/Lozano, Politano; Petagna. All.: Spalletti.