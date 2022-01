Serie A, dove vedere Fiorentina-Genoa: streaming e diretta tv DAZN o SKY?

Lunedì 17 gennaio, alle ore 20.45, allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ospiterà il Genoa di Andry Shevchenko, il match è valido per la 22.a giornata del campionato di Serie A. Prima di scoprire dove vedere Fiorentina-Genoa in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

La Fiorentina è sesta con 32 punti (10 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte) e in campionato è reduce dal pesante 4-0 esterno contro il Torino, mentre in settimana è arrivata la vittoria in Coppa Italia contro il Napoli (2-5 dopo i tempi supplementari. Il Genoa, invece, è penultimo con 12 punti (1 vittoria, 9 pareggi e 11 sconfitte) e nel turno precedente ha perso 0-1 contro lo Spezia, mentre in Coppa Italia è stato eliminato dal Milan (3-1 dopo i supplementari).

Fiorentina-Genoa sarà diretta dal signor Fabio Maresca della sezione di Napoli, coaudiuvato da Mokhtar e D. Miele, coaudiuvato da Di Martino. Var ed Avar saranno rispettivamente da Chiffi e Meli.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-GENOA

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Ostigard, Bani, Vanheusden; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Rovella, Hefti; Caicedo, Destro. All. Shevchenko.

Dove vedere Fiorentina-Genoa, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Fiorentina-Genoa, valevole per la 22.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Questo match sarà visibile in streaming anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.