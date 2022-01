Serie A, dove vedere Inter-Lazio: streaming e diretta tv DAZN o SKY?

Domenica 9 gennaio, alle ore 20.45, a “San Siro”, l’Inter di Simone Inzaghi ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri, il match è valido per la 21.a giornata del campionato di Serie A. Prima di scoprire dove vedere Inter-Lazio in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

I nerazzurri sono primi in classifica con 46 punti (14 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta) ma hanno una gara in meno, il match con il Bologna del 6 gennaio non si è giocato per i casi di Covid negli emiliani. La Lazio, invece, è ottava con 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte) ed è reduce dal pareggio per 3-3 contro l’Empoli.

Inter-Lazio sarà diretta dal signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino, coaudiuvato da Bercigli e Berti, mentre il quarto uomo sarà Serra. Var ed Avar saranno rispettivamente Aureliano e Bresmes.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-LAZIO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Sanchez. All. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.

Dove vedere Inter-Lazio, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Inter-Lazio, valevole per la 21.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.

