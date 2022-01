Dopo il turno dell’Epifania che ha visto lo svolgersi solo sei match di Serie A dei dieci in programma, domenica 9 gennaio si tornerà di nuovo in campo, anche se presumibilmente ci saranno almeno altri tre rinvii: Cagliari-Bologna, Torino-Fiorentina e Udinese-Atalanta, mentre Verona-Salernitana per ora è in dubbio. Due i big match in programma, ovvero Roma-Juventus e Inter-Lazio, mentre in zona salvezza, molto importante il derby ligure Genoa-Spezia.

Telecronisti Serie A, 21.a giornata: il palinsesto di Sky e DAZN

Empoli-Sassuolo, domenica 9 gennaio ore 12.30 (DAZN)

Telecronaca DAZN: Dario Mastroianni, commento: Emanuele Giaccherini

Venezia-Milan, domenica 9 gennaio ore 12.30 (DAZN, Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251)

Telecronaca DAZN: Federico Zanon, commento: Fabio Bazzani

Telecronaca Sky: Maurizio Compagnoni, commento: Giancarlo Marocchi

Napoli-Sampdoria, domenica 9 gennaio ore 16.30 (DAZN)

Telecronaca DAZN: Ricky Buscaglia, commento: Dario Marcolin

Genoa-Spezia, domenica 9 gennaio ore 18.30 (DAZN, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251)

Telecronaca DAZN: Gabriele Giustiniani, commento: Massimo Donati

Telecronaca Sky: Antonio Nucera, commento: Lorenzo Minotti

Roma-Juventus, domenica 9 gennaio ore18.30 (DAZN)

Telecronaca DAZN: Pierluigi Pardo, commento: Massimo Ambrosini

Inter-Lazio, domenica 9 gennaio ore 20.45 (DAZN)

Telecronaca: Stefano Borghi, commento: Francesco Guidolin

Verona-Salernitana, domenica 9 gennaio ore 20.45 (DAZN, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Andrea Calogero, commento: Sergio Floccari

Telecronaca Sky: Antonio Nucera, commento: Lorenzo Minotti

