Il Torino è la squadra rivelazione del campionato! Ma un nuovo acquisto fa crack

Il Torino di Ivan Juric viaggia a mille all’ora e può essere tranquillamente annoverato tra le squadre rivelazione di questo campionato. Non solo tanti punti in classifica, è arrivato anche il bel gioco. Si intravede l’Europa sullo sfondo e il merito è indubbiamente del proprio mister, che ha cambiato la mentalità e la metodologia di allenamento della squadra granata. Con 31 punti in classifica e una partita da recuperare (Atalanta-Torino) il Torino si trova a soli 4 punti dalla zona Europa. E non senza problemi di formazione e di mercato. Basta pensare alla fine del calciomercato estivo, quando proprio Juric si lamentava dei non acquisti. E come se non bastasse il suo miglior attaccante, Andrea Belotti è stato fuori per infortunio la maggior parte della stagione, disputando solamente 9 partite. Ma con il lavoro quotidiano il mister del Torino ha messo in evidenza molti giocatori tra i quali Brekalo (capocannoniere con 5 gol), Singo, Mandragora, Lukic, Praet, Sanabria, Bremer e Pobega, autore tra l’altro di 4 gol in campionato. Vedremo se questa squadra sarà in grado di proseguire su questo trend, con vista Europa. Capolavoro targato Ivan Juric.

Fa subito crack il nuovo acquisto del Torino

Mohammed Fares, arrivato al Torino dalla Lazio il 14 gennaio, si è rotto il legamento crociato anteriore con interessamento del menisco, nell’ultimo allenamento effettuato. Stagione finita per il centrocampista algerino. Sfortuna da premio oscar per il giocatore e per la squadra granata che di fatto non ha mai usufruito delle prestazioni del calciatore che quest’anno era in prestito al Genoa dove ha disputato 9 gare.