Dove vedere Sampdoria Sassuolo in streaming e diretta TV, SKY o DAZN?

Domenica pomeriggio alle ore 15 allo Stadio Marassi di Genova si disputerà il match Sampdoria Sassuolo, valevole per la 24.a giornata del campionato di Serie A, che vede i padroni di casa al sedicesimo posto in classifica con 20 punti, mentre i neroverdi di mister Dionisi a quota 29 punti con la undicesima posizione conquistata fino ad ora.

Sfida fondamentale per la classifica di Sampdoria e Sassuolo: la loro 24esima giornata, che le vedrà contrapposte, potrà dire tanto del futuro di entrambe le squadre, alla ricerca di punti chiave e di una dimensione all’interno dei questo campionato. Sarà anche la sfida tra i due tecnici: da una parte il ritorno di Marco Giampaolo sulla panchina della Samp, dall’altra il debuttante Dionisi , che continua a far bene e a stupire sulla panchina neroverde. Andiamo a vedere insieme come seguire la partita Sampdoria Sassuolo in diretta live tv e streaming, Sky o Dazn?

SESTINA ARBITRALE

ARBITRO: MARESCA

ASSISTENTI: PAGLIARDINI – VONO

IV UFFICIALE: MERAVIGLIA

VAR: DIONISI

AVAR: GIALLATINI

Dove vedere Sampdoria Sassuolo in tv e streaming

Il match Sampdoria Sassuolo sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Telecronaca a cura di Alberto Santi e con il commento tecnico dell'ex calciatore Simone Tiribocchi.

Precedenti Samp Sassuolo: gli highlights