Giovinco ufficiale alla Sampdoria, ma quanto lo valuta FIFA?

Anche l’ufficialità è arrivata: Giovinco è un nuovo giocatore della Sampdoria. L’ex Juventus ha firmato un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo fino a giugno 2023. L’ingaggio sarà di 500 mila euro più eventuali bonus che arricchiranno il suo stipendio. Un ritorno dopo sette anni passati tra Canada e Arabia Saudita. Giampaolo spera di averlo già a disposizione per la partita contro il Milan, ma preoccupa la sua tenuta fisica, visto che non gioca da questa estate, quando si è svincolato dall’Al-Hilal. La Formica Atomica avrà il duro compito di non far rimpiangere Manolo Gabbiadini, alle prese con un brutto infortunio.

Giovinco, la valutazione su Fifa

Mentre molti fantallenatori stanno pensando di prenderlo nella propria squadra, viste le doti incredibile, molti si chiedono quale sia la sua valutazione su Fifa. Il noto gioco della EA Sports nel giudizio sui calciatori nel corso del tempo ha avuto molta influenza, con overall che spesso sono stati criticati dagli stessi giocatori. Per quanto riguarda la valutazione di Sebastian Giovinco, l’ultima risale al 16 agosto, prima di rescindere con la squadra del Medio Oriente, e valeva ben 76. Nonostante la carta tecnica già creata, l’ex Parma non ha mai ricevuto un vero e proprio overall. Ora a 35 anni torna in Serie A e ad avere una squadra. Per questo bisognerà vedere se continuerà a restare 76 oppure vedremo un upgrade o downgrade.

Come fa notare la Gazzetta: “In FIFA 22, Giovinco aveva già perso due punti rispetto al 78 dell’edizione passata e addirittura cinque a confronto con FIFA 20. Complici le prestazioni sontuose al Toronto del neo-acquisto Insigne, era stato su FIFA 17 (stagione 2016-2017) che il fantasista aveva avuto la sua valutazione migliore in assoluto, un 83 ottimo specie in considerazione della media della squadra: appena 71. Adesso, con equilibrio 93 ed effetto 88 tra i suoi parametri più importanti, dovrà confrontarsi con una concorrenza di non poco conto alla Sampdoria – Caputo e Quagliarella valgono rispettivamente 78 e 77 – ma le carte sono in regola perché possa dire ancora la sua“.