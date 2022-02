Inter, le ultime su Bastoni: dentro o fuori per il Liverpool?

Alessandro Bastoni è uscito dal campo anzitempo nei quarti di Coppa Italia vinti dall’Inter per 2-0 contro la Roma, dopo quella che è sembrata essere una brutta distorsione alla caviglia. Il difensore di Salsomaggiore non riusciva neanche ad appoggiare il piede a terra uscendo dal campo, facendo temere dunque uno stop di almeno un mese. Dopo gli esami, però, sono arrivate notizie che possono parzialmente tranquillizzare l’ambiente interista.

Inter, segnali confortanti da Bastoni: potrebbe recuperare per il Liverpool

Le ultime notizie post-esami sembrano invece più confortanti. Il difensore della Nazionale potrebbe addirittura farcela per la sfida di Champions League della prossima settimana contro il Liverpool. Avrebbe saltato in ogni caso la trasferta di Napoli e il successivo impegno casalingo di campionato contro il Sassuolo a causa della squalifica di due giornate rimediata per i fatti del derby. L’infortunio, dunque, si è rivelato meno grave di quanto si temesse immediatamente dopo il match contro la Roma. In stagione c’è peraltro un altro precedente simile. Nicolò Barella si infortunò più o meno allo stesso modo nella trasferta contro lo Shakhtar Donetsk nel girone di Champions League, recuperando in tempi altrettanto rapidi.

Il veloce recupero del centrale di sinistra è dunque un sollievo enorme per Simone Inzaghi e per i sostenitori nerazzurri. Questo è infatti un periodo in cui l’Inter sarà attesa da un vero e proprio tour de force. Nella trasferta del Maradona contro il Napoli in campionato, altra gara chiave della stagione, Bastoni potrebbe essere sostituito nel terzetto difensivo da Federico Dimarco, con chances anche per Danilo D’Ambrosio. Per la sfida ai campani potrebbe recuperare in extremis Felipe Caicedo, mentre bisognerà ancora attendere per rivedere in campo Joaquin Correa. L’argentino potrebbe farcela per la sfida contro il Liverpool, ma è più verosimile che torni a disposizione per la gara di campionato contro il Sassuolo.