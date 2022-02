Inter-Sassuolo 0-2, le pagelle: disastro Lautaro, urge una svolta?

Inter–Sassuolo 0-2, scopriamo le pagelle della sfida tra Dionisi e Inzaghi. Un match per i nerazzurri sicuramente da dimenticare in casa Sassuolo, perde una grande occasione per sorpassare il Milan. Raspadori e Scamacca portano a casa una vittoria conquistata con coraggio e qualità. Adesso ai nerazzurri occorre una svolta. Scopriamo le pagelle del match.

Inter Sassuolo 0-2 le pagelle

Inter

Handanovic 5 – Un giocatore che ha caratterizzato la storia dell’Inter. In questo match purtroppo poco lavoro, un intervento goffo, in ritardo. Grandi partite non sono mancate in questa stagione, in questo match avrebbe potuto fare di più. Nel finale di gara riesce a salvare una gara dal 3-0.

Skriniar 6 – In questo match ha lavorato molto, unico difensore a guadagnarsi la posizione. Nel primo tempo sfiora il gol che avrebbe riaperto una sfida a senso unico, ultimo a mollare nella tremenda notte nerazzurra.

De Vrij 5 – Non perfetto mei duelli con Scamacca. Numerosi i passaggi sbagliati con letture d’azione rivedibili.

Dimarco 5,5 – Lavoro da migliorare in difesa, numerose pecche. Volontà di controbattere e agire: numerose giocate in mezzo con poca cognizione di causa. Nella parte finale del match il fallo di mano annulla la possibilità di una eventuale rimonta.

Darmian 6 – Una sfida difficile per Darmian, Kyriakopoulos e Traoré gli creano parecchi problemi non permettendo la giocata. Difficoltà nel gioco della palla fino al cambio. Dal 46’ Dumfries 6, mette grinta, provando a cambiare qualcosa in campo. Non riscontra il gioco di formazione, rimane solo.

Gagliardini 5 – Cerca di fare quello che può con le sue carte vincenti, ma ciò che concretizza non è molto. La situazione è la medesima fino al cambio di Inzaghi con Dzeko 5. Pur vero che Consigli fa i miracoli, ma sbaglia troppe occasioni davanti la porta.

Barella 6 – Uno dei pochi che sembra volerci provare davvero, a portare a casa un buon risultato. Prova a non far rimpiangere il croato, ma si vede che non è a suo agio nei panni di play basso.

Calhanoglu 5 – Anche per lui serata disastrosa. Lopez scippa la sfera al turco e lancia Raspadori per il gol del vantaggio. Con il cambio su Vidal 6, si fa densità in mezzo al campo, ma predica letteralmente nel deserto.

Perisic 6 – In questo match da dimenticare, risulta essere uno dei pochi a salvarsi, se non l’unico. L’unico a combinare qualcosa in attacco. Affonda e crossa, recupera palla e fa ripartire i compagni. Ma il pallone questa notte non ha intenzione di entrare. Dal 78’ D’Ambrosio 6 ci prova come può, ma la porta è stregata per chiunque.

Sanchez 4 – Si vede poco in campo, in quelle poche volte, come un fantasma. Tocca pochissimi palloni, tolto un tiro nel primo tempo non si vede mai creare azione.

Simone Inzaghi 5 – Una sfida per Simone Inzaghi da mettere in cantiere. Le assenze si sono fatte sentire, le scorie di coppa anche. Una vittoria nelle ultime cinque in campionato, 5 punti su 15 disponibili. Il sorpasso del Milan si fa lontano, cima del campionato quasi irraggiungibile.

Inter Sassuolo 0-2 le pagelle: Sassuolo

Consigli 8 – Da classificare uno dei migliori in campo. Un provvidenziale intervento a mano aperta sul colpo di testa di Skriniar, reattivo anche sulla conclusione dalla distanza di Gagliardini. Numerosi interventi subito dopo la ripresa, su Dzeko uno dopo l’altro. Si deve inchinare solo al colpo di testa di De Vrij poi annullato.

Muldur 6,5 – Si guadagna più della sufficienza con una prestazione che risulta ordinata in fase difensiva.

Ayhan 6,5 – Costantemente presente in campo, soprattutto nelle chiusure su Sanchez. Salva i compagni in diverse occasioni. Dal 46’ Ruan 7 Dionisi lo getta nella mischia nel momento di maggiore pressione dell’Inter ma lui si oppone con tenacia.

Chiriches 6,5 – Inizio di gioco si presenta con alcuni errori in fase di costruzione, ma poi rimedia con interventi effettuati con il tempo giusto. Viene spesso messo sotto pressione dall’attacco interista specie nel secondo tempo, quando entra Dzeko, ma è prezioso sui colpi di testa.

Kuriakopoulos 6,5 – Il Greco dimostra di essere un gran difensore e ci mette il fisico per opporsi alla discese di Darmian.

Frattesi 7 – Più che distinta la sua presenza nella serata, come Scamacca. Mette in difficoltà la difesa dell’Inter con le sue giocate in profondità sfruttando i varchi che gli creano i compagni. Esce stremato e in preda ai crampi. Dal 72’ Henrique 6,5 mette in difficoltà la difesa dell’Inter.

Lopez 7 – Pressing costantemente presente che risulta essere decisamente asfissiante. Grande qualità nel far ripartire l’azione per la sua squadra.

Berardi 7,5 – Tra i punteggi più alti. Dimostra avere gran lavoro di squadra, dialogando spesso con l’attaccante Raspadori. Sul finale di primo tempo colpisce una traversa con una sublime conclusione a giro. Dal 90’ Berardi s.v.

Raspadori 7,5 – Numerose le palle giocate facendo notare l’importante qualità. Letale nella ripartenza per vie centrali in occasione della rete che sblocca il match di San Siro. Presente per i compagni.

Traoré 7,5 – Non molla l’osso con i nerazzurri, continua a far fastidio come una spina nel fianco. In corsa sulla corsia di sinistra con un cross che fa nascere la rete del 2-0 realizzata da Scamacca. Dal 78’ Harroui s.v.

Scamacca 7 – Importante per il Sassuolo la sua presenza in campo. Si apposta come un falco alle spalle di Dimarco e sfrutta il cross al bacio di Traoré per siglare la rete del raddoppio con un colpo di testa da perfezionista. Dal 72’ Defrel 6, aiuta la squadra nei momenti difficili.

Alessio Dionisi 8 – Gran lavoro in formazioni per il ct, conquista la vittoria a San Siro. Dopo il Milan, anche l’Inter cade sotto le grinfie del suo Sassuolo. Nel primo tempo incarta i nerazzurri con il pressing asfissiante, mai disperdendo la qualità di gioco.