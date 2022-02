Inter Sassuolo 0-2, Scamacca: «Ecco perché non ho esultato dopo il goal»

Il match della ventiseiesima giornata tra Inter e Sassuolo è terminato 2 a 0 a favore della formazione neroverde. La squadra di Simone Inzaghi dunque non approfitta del pari del Milan (2-2 contro la Salernitana) e resta seconda, incassando un’altra sconfitta casalinga. Splendido primo tempo del Sassuolo che passa subito in vantaggio con Raspadori e raddoppia alla mezz’ora con Scamacca. Nella ripresa l’Inter spreca molto e non riesce a riaprire la partita e nel finale viene annullato al var il goal di De Vrij. Ecco di seguito le parole di Gianluca Scamacca, autore del secondo goal neroverde, ai microfoni di Dazn.

Le parole di Gianluca Scamacca ai microfoni di Dazn

Gianluca Scamacca, autore del 2 a 0 e calciatore più volte accostato al mercato nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Dazn della bella prestazione a San Siro.

BELLA PARTITA – «Di serate belle fortunatamente ne abbiamo passate parecchio quest’anno. Oggi tre punti erano fondamentali contro una squadra molto forte, una delle favorite».

SACRIFICIO – «E’ merito della squadra che mi aiuta, del mister. Io ci metto sempre del mio per cercare di migliorarmi e dare il massimo per il gruppo».

OBIETTIVO DI RETI STAGIONALI – «Non mi sono posto un obiettivo, a fine anno tirerò le somme».

NO ESULTANZA PERCHE’ ANDRAI ALL’INTER – «Non ho esultato perché pensavo fosse fuorigioco (sorriso)».