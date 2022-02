Milan, Rafael Leao carico più che mai: una settimana fiabesca

Milan, Rafael Leao mostra ancora una volta di essere in forma e carico più che mai. Al momento i rossoneri superano l’Inter, l’obiettivo è procedere su misura. Per il portoghese questa è una stagione d’oro, il Diavolo ora è davanti a tutti. Gli ultimi otto giorni sono stati a tutti gli effetti, fiabeschi! Vittoria nel derby, biglietto per le semifinali di Coppa Italia e un primo posto in campionato.

Milan, Rafael Leao: un team inarrestabile

Milan, Rafael Leao è parte di un team oramai inarrestabile e in continua crescita. Ed è proprio lui a essere sulla cresta dell’onda, una settimana che risulta perfetta da ogni punto di vista. Tre vittorie contro Inter, in Coppa Italia e Sampdoria che hanno riportato entusiasmo a tutto l’ambiente. A rivelarsi una vittoria importante è stata quella contro la Sampdoria di Marco Giampaolo, poco sudata e ben studiata da Pioli.

Leao uomo copertina

Una settimana di fuoco che porta Rafael Leao direttamente in copertina. Il calciatore che viaggia a velocità doppia rispetto a un semplice difensore di tutta la Serie A. Tecnica e lavoro fisico invidiabili, mantiene la sua positività con un sorriso stampato in viso, pronto a tener vivo l’animo in campo. Un percorso in salita, sicuramente ancor lungo, ma che dimostra molto sia a Rafael che al suo Milan.