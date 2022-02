Dopo la sconfitta rimediata nel derby contro il Milan, l’Inter si prepara ad affrontare il Napoli nel match valido per il venticinquesimo turno di campionato. Napoli-Inter si prospetta un match equilibrato ed interessante tra due compagini che cercano punti fondamentali per la corsa allo Scudetto. I padroni di casa infatti, in caso di vittoria, sorpasserebbero i nerazzurri raggiungendo la vetta della classifica (in attesa del recupero di Bologna-Inter, ndr.). In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su Napoli-Inter, streaming e diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere il match.



Napoli-Inter, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A, si giocherà allo Stadio Maradona di Napoli a partire dalle ore 18.00 di Sabato 12 Febbraio 2022. Il big match della venticinquesima giornata verrà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, che mette a disposizione dei propri utenti un’applicazione scaricabile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, smart tv e pc. Per Napoli-Inter quindi non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su TV 8 o altri canali. Inoltre la partita non sarà visibile neanche su SKY in quanto è un’esclusiva DAZN.