Roma: e se avesse davvero ragione Mourinho?

José Mourinho come al solito non è mai banale, anzi, stavolta ci va giù pesante. Dopo la sconfitta nei quarti di Coppa Italia contro l’Inter, il mister portoghese si è sfogato. Ricapitoliamo il tutto. Dopo il pareggio per 0-0 di una settimana fa all’Olimpico contro il Genoa, la Roma perde 2-0 a San Siro nei quarti di Coppa Italia. Proprio in questa sfida i giallorossi subiscono il primo gol dopo neanche due minuti di gioco, indirizzando in maniera pesante l’andamento del match e della qualificazione. E proprio questo episodio potrebbe essere la causa dello sfogo di Mourinho.

Mourinho e il suo sfogo nello spogliatoio della Roma

Nello spogliatoio della Roma José Mourinho stavolta ci è andato giù pesante. Sia i calciatori, che i dirigenti giallorossi sono rimasti senza parole dopo lo sfogo. Il mister ha accusato la squadra di giocare come una squadra di Serie C, usando anche termini molto forti e nello specifico ha detto: “In Serie C non troverete mai squadre con i campioni, stadi top e le pressioni del grande calcio. Siete gente senza p…”. Queste le parole che hanno risuonato nello spogliatoio romanista. Ora la domanda sorge spontanea: E se avesse davvero ragione José Murinho? Oppure la responsabilità è anche la sua? A ognuno le proprie risposte.