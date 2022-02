Salernitana, due Primavera arrestati e accusati di reato

E’ di ieri la notizia dell’arresto di due calciatori che militano nella formazione Primavera della Salernitana. L’accusa è quella di aver commesso alcuni reati. Le indiscrezioni riportano le parole “scippo” e “piccoli reati”. I due, sono infatti ritenuti responsabili di uno scippo avvenuto intorno alle 13.00 in zona Carmine. Secondo una prima ricostruzione, avrebbero sottratto una borsa ad una donna, per poi darsi alla fuga. I poliziotti hanno identificato e bloccato i due minorenni. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria.

La Polizia sta indagando sulla questione. Pertanto, le informazioni sono piuttosto sommarie, e ulteriori dettagli su quanto accaduto, potrebbero giungerci nelle prossime ore.

Il Presidente della Salernitana condanna l’accaduto

Tuttavia, la società si è sbilanciata attraverso una nota emessa dall’area comunicazione, prendendo ufficialmente le distanze. Queste le amare parole del Presidente della U.Salernitana 1919, Danilo Iervolino: “L’episodio che ha coinvolto i due tesserati del Settore Giovanile ci lascia attoniti. Se confermato, si tratta di un atto gravissimo che condanniamo con forza e che evidentemente confligge con i nobili valori che lo sport deve trasferire e che noi vogliamo fortemente trasmettere alle future generazioni”.

Qualora i fatti fossero acclarati, si tratterebbe di una vicenda abbastanza grave, che nulla ha a che vedere con i valori del calcio, e la disciplina che quest’ultimo, come ogni altro sport, insegna.

Dove si trovano i due Primavera della Salernitana

I due giovani calciatori, sembrerebbero non essere salernitani. Entrambi sono stati allontanati dal club granata, in attesa di chiarimenti sull’accaduto. Secondo SkySport, i due giocatori, rimasti anonimi, sono stati fermati in mattinata dagli agenti della Squadra Mobile di Salerno e portati in comunità. La Questura potrebbe emettere un comunicato stampa con tutti gli accertamenti.