Serie A, probabili formazioni Cagliari Napoli: le possibili scelte di Mazzarri e Spalletti

Probabili formazioni Cagliari Napoli, sardi con Pavoletti in panchina? Nel ‘monday night’ della 26.a giornata del campionato di Serie A si affronteranno il Cagliari del tecnico Walter Mazzarri e il Napoli di Luciano Spalletti.

Obiettivi diametralmente opposti tra Cagliari e Napoli. I padroni di casa sono alla ricerca di punti per conquistare una salvezza tranquilla, la squadra di Spalletti vuole la vittoria per continuare ad alimentare il sogno Scudetto. Il pareggio di Empoli arrivato nei minuti finali ha ridato fiducia all’ambiente Cagliari: i sardi puntano alla salvezza e la prossima partita in casa contro il Napoli può dare un’ulteriore spinta dal punto di vista mentale.

Dopo la sfida europea col Barcellona, gli azzurri affrontano l’ex Mazzarri e proveranno a non deludere i propri tifosi per continuare la corsa scudetto. Dopo aver indicato chi commenterà in tv il match della Sardegna Arena, ecco le ultime sulle probabili formazioni del match.

Probabili formazioni Cagliari Napoli: Spalletti si affida a Osimhen?

QUI CAGLIARI –Mazzarri avrà ancora diverse assenze: pesano soprattutto quelle di Lovato e Carboni in difesa e Nandez a centrocampo, ma mancheranno anche Walukiewicz, Ceter e i lungodegenti Strootman e Rog. Davanti a Cragno, la difesa a tre potrebbe essere composta da Goldaniga, Ceppitelli (in vantaggio su Altare) e il giovane Obert. Sulle due fasce agiranno Bellanova a destra e Dalbert a sinistra (Lykogiannis è alle prese con un affaticamento muscolare), con Grassi, Marin e Baselli in mezzo al campo. Davanti Pereiro si candida a far coppia nuovamente con João Pedro. L’uruguayano è in ballottaggio con Keita, mentre anche Pavoletti ha problemi muscolari.

QUI NAPOLI – Spalletti dovrà rinunciare a Lobotka, Lozano, Politano e Tuanzebe, tutti out per problemi fisici, e probabilmente pure ad Anguissa. In attacco potrebbe esserci Mertens e non Osimhen in posizione da centravanti, con Elmas, Zielinski e Insigne trequartisti. In mediana può toccare a Demme con Fabian Ruiz. Fra i pali agirà Ospina. Difesa scolpita con Koulibaly e Rrahmani coppia centrale, mentre Di Lorenzo e Mario Rui agiranno da esterni bassi.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Ceppitelli, Obert; Bellanova, Grassi, Marin, Baselli, Dalbert; João Pedro, Pereiro

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Mertens