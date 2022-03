Il Cagliari si butta via e Mazzarri si infuria, ora è a rischio esonero?

Il Cagliari perde 2-0 al Picco di La Spezia e rimane nelle sabbie mobili della zona retrocessione. Scontro salvezza era e scontro salvezza è stato. Ad aggiudicarselo è stato lo Spezia che con 2 gol nel secondo tempo vince questo match che sulla carta valeva 3 punti, ma che in realtà ne valeva molti di più. Lo sa anche Walter Mazzarri, che a fine gara si dice molto amareggiato per la sconfitta e si preoccupa di poter buttare via quanto di buono fatto fino adesso. Il mister adesso è a rischio esonero?

Oltre al Cagliari anche Mazzarri è a rischio?

Il Cagliari rimane quart’ultimo a quota 25 punti in classifica. Terz’ultimo è il Venezia che però ha 2 partite in meno. Oggi era un crocevia importante per la squadra sarda, che però lo ha fallito. E ora lotterà fino alla fine per rimanere in Serie A. Anche la società è consapevole di questo e a 9 giornate dalla fine potrebbe fare delle considerazioni importanti, anche sull’eventuale cambio in panchina del mister. Domenica c’è Cagliari-Milan prima della sosta per le nazionali. Di sicuro non la più facile delle partite da affrontare. Siamo sicuri che in caso di sconfitta del Cagliari, Mazzarri domenica 3 aprile contro l’Udinese sarà ancora l’allenatore degli isolani?