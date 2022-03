Forfait dell’ultimora in casa Inter, domani non convocato un centrocampista titolare nella trasferta di Torino

Marcelo Brozovic non sarà del match domani sera contro il Torino. Il centrocampista croato non è partito con la squadra, anzi, è tornato direttamente a casa. Il problema al polpaccio rimediato nella trasferta di Liverpool non è passato del tutto e mister Simone Inzaghi ha preferito non rischiare di farlo infortunare ancor di più. Per cui domani, l’Inter si ritroverà senza il perno del suo centrocampo. Tornerà sicuramente disponibile nella prossima sfida contro la Fiorentina

Nella trasferta di Torino indisponibile un centrocampista titolare

Brozovic infortunato e indisponibile per la trasferta insidiosa di Torino in programma domani sera. Il suo posto se lo giocano Vecino (favorito per una maglia da titolare), Gagliardini o Vidal. Assenza importante in qualità e personalità quella del regista croato, ma giusto fermarlo precauzionalmente per non precudergli altre partite. Responsabilità del centrocampo che graverà ancor di più sulle larghe spalle di Barella che, squalificato in Champions League, vedremo se ripeterà l’ottima prova espressa la scorsa partita contro la Salernitana. Difficile non pensare che possa essere così, visto il momento di forma del tuttofare sardo.