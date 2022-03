Genoa: quel no a Toronto del capitano, che rientrerà presto? Ecco quando

Domenico Criscito cuore Genoa. Il giocatore 36enne, al Genoa dal 2018 dove ha disputato la bellezza di 100 partite realizzando 16 reti, sta per tornare a disposizione. Dopo aver rifiutato l’offerta del Toronto, che sicuramente lo avrebbe arricchito ancor di più economicamente, ma non a livello umano, vuole riprendersi i gradi di capitano e portare il Genoa verso una salvezza diventata possibile. Da subito.

Criscito verso il rientro, il Genoa spera

Criscito migliora sensibilmente, giorno dopo giorno, ed è tornato ad allenarsi in gruppo. Addirittura vorrebbe essere quantomeno convocato già nella prossima trasferta di Verona per poter stare il più vicino possibile ai compagni. Dopo l’infortunio al polpaccio e il susseguente Covid, con in mezzo lo sfumato trasferimento al Toronto, è finalmente pronto. E siamo sicuri che momento migliore per rientrare non lo poteva scegliere. Sarà di grande aiuto per la squadra, che ora più che mai avrà bisogno di un giocatore di esperienza e qualità. Ritrova una squadra in salute, forse la più in forma del campionato, che si giocherà la salvezza fino alla fine. Risultato che, quando Criscito si infortunò (metà dicembre) era a dir poco impensabile. Il calcio italiano ha bisogno di personaggi come Criscito, il Genoa ne ha bisogno più che mai.