Il Milan per continuare a sognare ha bisogno di Rebic

Il Milan per poter continuare a sognare lo scudetto ha bisogno di tutti. In particolare degli attaccanti che spesso decidono le sorti dei match. Ante Rebic quest’anno non è riuscito ad esprimersi al meglio, anzi, non è riuscito proprio ad esprimersi in generale. Tra infortuni e vicissitudini varie, il giocatore croato non ha trovato una continuità di rendimento necessaria per trovare la forma giusta. Nell’ultimo mese è tornato a disposizione di Pioli ma in campo è sembrato apatico, fuori forma e in alcuni casi addirittura svogliato, o meglio, irritante. Ora però c’è bisogno di lui. Fino adesso i vari Ibrahimovic, Leao e Giroud hanno mandato avanti l’offensiva rossonera, ora tocca a Rebic, se il Milan vuole svoltare definitivamente.

Rebic è necessario per far svoltare definitivamente il Milan

Ante Rebic, 29 anni, quest’anno ha disputato 11 partite e la maggior parte da subentrato, realizzando 2 gol. Rispetto agli standard a cui eravamo abituati, stentiamo a riconoscerlo. Anche se le sue ultime prestazioni non sono state incoraggianti, il Milan potrebbe ritrovarsi nelle ultime 10 partite un giocatore fresco, da poter sfruttare come arma in più rispetto a tutte le altre concorrenti. Ieri Rebic in allenamento ha realizzato un super gol di sinistro all’incrocio dei pali. Chissà che non sia un segnale importante da prendere al volo per mister Pioli. Ante Rebic, il Milan ti aspetta…e spera!