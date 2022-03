Inter-Fiorentina: Torreira segna e si toglie il dente

Lucas Torreira segna e si toglie il dente, nel vero senso della parola. Durante uno scontro di gioco nella partita Inter-Fiorentina il centrocampista viola aveva un dente traballante e allora ha deciso di toglierlo. Si è avvicinato alla panchina e da solo si è staccato il dente dondolante. Una scena che ha lasciato di stucco tutta la panchina. Torreira ha poi continuato a giocare il match con un vistoso fazzoletto in bocca e come un vero guerriero ha portato a termine la gara.

Torreira si stacca il dente durante Inter-Fiorentina

Dopo essersi staccato il dente da solo durante Inter-Fiorentina, Torreira ha festeggiato il pareggio nello spogliatoio con un vistoso buco nella dentatura. Il giocatore ha commentato :”Un punto in più ma un dente in meno”. In precedenza Torreira era stato protagonista per aver siglato il gol dell’iniziale vantaggio della Fiorentina. Secondo gol consecutivo per un giocatore che sta crescendo partita dopo partita e si è guadagnato i gradi della titolarità nel centrocampo viola.