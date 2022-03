Inter: un punto guadagnato o due punti persi? Ecco che dice Inzaghi

Servivano 3 punti ieri sera all’Inter, alla fine ne è arrivato 1. Pareggio 1-1 contro il Torino arrivato al minuto 93, grazie al gol di Sanchez su assist di Dzeko. Si tratta di un punto guadagnato per come è arrivato il pareggio e per un episodio da rigore non fischiato più che dubbio nel primo tempo a favore dei granata, o sono 2 punti persi? La risposta potrebbe essere scontata. Di sicuro 2 punti persi dal momento che si vuole lottare per lo scudetto e sia Milan che Napoli hanno vinto. Ma per come si era messa la partita non si può non dire che è un punto guadagnato. Per cui la risposta rimane nel limbo.

Inzaghi rimane positivo. A Torino però arriva un pareggio nel finale.

Simone Inzaghi analizza la partita in modo lucido, e correttamente da meriti al Torino per come ha giocato, soprattutto nel primo tempo. Soddisfatto invece del secondo tempo dei suoi, rientrati in campo determinati a ribaltare il punteggio. Si dice dispiaciuto di non aver pareggiato prima, per poter tentare di portare a casa i 3 punti in palio. Per quanto riguarda l’episodio da rigore su Belotti, il mister nerazzurro non vuole approfondire e si limita a dire che il suo difensore ha preso piede e palla e che la valutazione spetta solamente all’arbitro. Inzaghi è già pronto alla ripartenza in campionato, prossima tappa la Fiorentina in casa.