Juventus, infortunio Vlahovic in nazionale: ecco le sue condizioni

Continua il momento infortuni in casa Juventus e questa volta si tratta dell’uomo chiave, ovvero l’infortunio di Dusan Vlahovic. Come riportato dal portale serbo Kurir, il bomber bianconero doveva giocare con la maglia della Serbia nelle amichevoli contro Ungheria e Danimarca, ma così non sarà, perché ha dovuto fare rientro a Torino per un problema all’inguine. Ecco di seguito le condizioni di Dusan Vlahovic.

Infortunio Dusan Vlahovic: le condizioni del bomber della Juventus

Le consultazioni tra lo staff medico serbo e lo staff medico della Juventus hanno permesso il rientro in Italia di Dusan Vlahovic, che dovrà recuperare molto velocemente per poterci essere nel prossimo impegno di campionato. Il bomber serbo aveva già qualche dolore ma ha comunque risposto alla convocazione della sua nazionale, salvo poi riscontrare l’impossibilità di giocare. Ora l’obiettivo è la sfida di campionato tra Juventus e Inter e Massimiliano Allegri non intende rinunciare al suo attaccante più prolifico.