Juventus Salernitana formazioni ufficiali: gioca Dybala dall’inizio? Andiamo a vedere nel dettaglio le formazioni ufficiali del match valido per la 30a giornata di Serie A TIM. Si gioca all’Allianz Stadium di Torino, fischio d’inizio ore 15.

Dopo la parentesi europea andata in scena da martedì a giovedì, da venerdì è tornata la Serie A: il 30° turno si è infatti aperto questo venerdì con i due anticipi tra Sassuolo-Spezia e Genoa-Torino. Ieri invece si sono giocate tre partite valide per la zona scudetto e che hanno visto le vittorie di Napoli e Milan e il pareggio dell’Inter.

Per la truppa di Massimiliano Allegri è tempo di rituffarsi nel campionato di Serie A. Dopo la pesante debacle di pochi giorni fa contro il Villareal, la squadra bianconera è chiamata a vincere in modo da scacciare i recenti fantasmi. Sfumato l’obiettivo Champions League la Juventus deve cercare di non perdere il contatto con le prime posizioni in classifica, in modo da centrare la qualificazione all’edizione del prossimo anno. Il prossimo avversario atteso allo Stadium è la Salernitana fanalino di coda. Con un piede già in serie B i granata faranno il possibile per portare a casa il bottino pieno, anche per tentare di diminiure il gap che la separa dalla penultima posizione. Andiamo dunque a vedere le formazioni ufficiali di Juventus Salernitana.

Juventus Salernitana, le formazioni ufficiali

Juventus (–): in attesa di comunicazione

Salernitana (–): in attesa di comunicazione