Milan: Ibrahimovic titolare contro il Napoli?

Zlatan Ibrahimovic punta al Napoli, il Milan e i suoi tifosi ci credono e ci sperano. Sarà schierato addirittura titolare domenica nel big-match in programma alle 20.45 al Maradona? Questa domanda è stata già rivolta a Stefano Pioli in conferenza stampa, il quale ha risposto in maniera molto vaga, dicendo che le sue condizioni saranno da verificare giorno dopo giorno. Insomma solita risposta degli ultimi mesi. Fino all’ultimo nella testa di Pioli siamo sicuri che il dubbio se schierare il bomber svedese titolare sicuramente ci sarà, previa una condizione fisica ottimale.

Domani si decide la eventuale titolarità di Ibrahimovic

Decisiva sarà la giornata di domani per la convocazione in primis, e l’eventuale titolarità di Ibrahimovic. Se l’attaccante tornerà in gruppo e non avrà alcun fastidio potrebbe a sorpresa essere schierato al centro dell’attacco. Ibra non gioca una partita ufficiale dal 23 gennaio, dove si è infortunato al tendine d’achille contro la Juventus. Titolare o non titolare Zlatan sarà al Maradona, stavolta non in borghese. E’ vero che il Milan ha dimostrato di saper affrontare nel migliore dei modi la sua assenza, ma in questo momento decisivo della stagione la sua presenza sul campo sarebbe fondamentale per tutto il gruppo. Il Milan e i suoi tifosi ci sperano, il Napoli attende il Milan stesso e Ibra a casa sua. Domenica una partita nella partita tutta da vedere.