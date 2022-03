Il Milan può vincere lo scudetto? Tutto passa da Napoli e…da un rientro

Il Milan può vincere lo scudetto. Ovviamente si. La classifica lo permette, ma ci sono due condizioni fondamentali. La prima è la trasferta di stasera a Napoli e la seconda è il rientro del suo campione, Zlatan Ibrahimovic. Andiamo con ordine. Stasera a Napoli sarà importante far risultato, dopo 2 mezzi passi consecutivi contro Salernitana e Udinese. Anche uscire con un pareggio potrebbe andar bene dal Maradona, ma vincere darebbe un segnale fortissimo all’obiettivo scudetto.

Il Milan punta lo scudetto con un Ibra in più

Ibrahimovic è finalmente pronto al rientro e stasera dovrebbe andare in panchina. Forse non sarà impiegato al Maradona, ma sicuramente farà parte delle ultime 10 partite per provare a portare il Milan a raggiungere lo scudetto. Ecco perché la trasferta di stasera a Napoli diventa decisiva. Ibra tornerà e non è poco, sia a livello calcistico che mentale. Il Milan viene da un periodo opaco, dove ha sprecato tanto in campionato e da un derby di Coppa Italia contro l’Inter pareggiato 0-0. Proprio nel derby si sono visti segnali di ripresa importanti e confortanti. I rossoneri in questo campionato e anche in quello scorso ci hanno abituati a trovare grandi prestazioni in partite decisive e difficili. Tra le tre pretendenti al titolo sembra essere la più “squadra”, nel senso di gruppo e tranquillità. Anche stasera non sarà facile ma d’altronde è uno scontro diretto tra due squadre seconde in classifica. Se non è difficile questa! Il Milan può vincere lo scudetto. Ibra c’è.