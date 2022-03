Serie A: dove vedere Napoli Milan in diretta tv e streaming? Sky o Dazn? Le probabili formazioni

Napoli Milan: dove vederla. L’attesa è finita. Domenica 6 marzo alle ore 20: 45 si disputerà una partita che sa già di scudetto. Gli azzurri di mister Spalletti sanno che dallo scontro contro il Milan dipenderà la leadership del campionato. I partenopei sono scivolati al secondo posto, dopo che l’Inter ha riguadagnato la vetta travolgendo la Salernitana per 5 a 0. Stesso discorso vale per i rossoneri reduci da una serie di tre pareggi consecutivi, risultati che hanno fatto perdere alla banda Spalletti punti fondamentali per la conquista del titolo. Il match si preannuncia frizzante vista l’importanza della posta in palio.

Napoli Milan: dove vederla in diretta tv e streaming? Sky o Dazn?

L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su Dazn, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Dario Marcolin. Lo streaming sarà disponibile, solo per gli abbonati, sul sito dell’emittente.

Le probabili formazioni

Luciano Spalletti, a centrocampo, potrebbe schierare dal primo minuto Lobotka al fianco di Fabian Ruiz, eroe della vittoria sulla Lazio di una settimana fa. In attacco spazio a Victor Osimhen. Stefano Pioli in difesa si affiderà alla coppia Tomori-Kalulu, e allo stesso tempo spera di poter portare Zlatan Ibrahimovic almeno in panchina. Il tecnico rossonero, per sciogliere le riserve su questa decisione, dovrà vedere come sarà la situazione nell’ultima seduta di allenamento.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud.