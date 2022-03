Napoli: ricorso contro la squalifica di Osimhen?

Il Napoli si sta giocando lo scudetto con il Milan e la prossima di campionato giocherà contro l’Atalanta. Con o senza Osimhen? L’attaccante nigeriano, in diffida prima di Napoli-Udinese, è stato ammonito contro i friulani. Di conseguenza sarà squalificato contro l’Atalanta, partita in programma il 3 aprile. Ma non è detta l’ultima.

Osimhen sarà squalificato contro l’Atalanta?

Il Napoli preannuncia ricorso contro la squalifica di Victor Osimhen. La motivazione sarebbe il chiaro errore dell’arbitro Fourneau che ammonisce l’attaccante per un presunto fallo di mano. E l’ammonizione pesa come un macigno poichè se confermata, costringerebbe Spalletti a fare a meno di Osimhen in una partita importantissima come quella di Bergamo contro l’Atalanta. Il Napoli dovrebbe fare ricorso con la speranza di cancellare l’ammonizione e la squalifica del suo bomber.