Roma-Atalanta, il ds Marino: “La squadra ha dato tutto e su Zapata…”

La sconfitta contro la Roma è stata brutta da digerire per l’Atalanta: non tanto per il risultato in sé, bensì per la prestazione messa in campo. Nel post partita ha voluto rilasciare qualche dichiarazione il direttore generale nerazzurro Umberto Marino che, ai microfoni di DAZN, si dimostra rammaricato e al tempo stesso con la consapevolezza che la squadra può fare di più.

ROMA-ATALANTA, LE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE UMBERTO MARINO

“La squadra ha fatto una grande partita all’Olimpico, 65% del possesso palla e a Roma non è facile uscire con numeri di questo tipo. Purtroppo non abbiamo capitalizzato, alla fine meritavamo molto di più. Risultato sicuramente molto pesante per quanto concerne la classifica, ma bisogna ripartire dalle certezze: 47 punti con una partita in meno e siamo fiduciosi su quello che sarà il nostro futuro. Zapata? Il suo valore lo conosciamo tutti, negli ultimi minuti abbiamo provato Demiral in attacco per sfruttare il suo fisico”. Ora giovedì c’è il Bayer Leverkusen in Europa League: “Ora è quasi come la Champions League e ci teniamo fortemente. La stagione è ancora lunga in campionato e crediamo ancora nel quarto posto. Morale della squadra? Non siamo stanchi, ma gruppo determinato. Ho visto energie positive, la squadra c’è e lo vedremo giovedì”.