Roma: Mourinho sistema la difesa e trova gli 11 titolarissimi. Eccoli

José Mourinho sembra aver sistemato definitivamente la fase difensiva, dove ne è maestro. La Roma è arrivata a undici partite senza subire reti, quattordici in totale. Di conseguenza Mourinho ha scelto gli 11 titolari, anzi titolarissimi. Sappiamo tutti che il mister portoghese non è amante del turnover, quindi aver trovato la formazione che gli da più affidamento è un passo in avanti notevole verso il finale di stagione.

Ecco la nuova formazione titolare della Roma

Dopo la pazza partita contro la Juventus persa 3-4 in casa, la Roma ha ottenuto 7 risultati utili consecutivi in campionato, risalendo al sesto posto in classifica, con rinnovate speranze di un posto in Champions League. Mourinho è partito dall’attacco per trovare le certezze giuste e sistemare la formazione titolare. E allora andiamo a leggerla al contrario, partendo proprio dalla fase offensiva. In attacco, la coppia inamovibile è diventata Abraham e Zaniolo con alle loro spalle Pellegrini che agisce da trequartista. A centrocampo i 4 titolari, da destra a sinistra sono Karsdorp, Mkhitaryan (occasionalmente usato da interno nell’ultima partita contro l’Atalanta) o Veretout in alternativa, Cristante (in alternativa Sergio Oliveira) e il giovanissimo Zalewski sulla sinistra, che sembra aver definitivamente conquistato la maglia da titolare. La difesa è composta da Mancini, Smalling e Kumbulla che sta risalendo gerarchie importanti, o Ibanez che sta tornando dall’infortunio. Tenuto in particolare considerazione da Mourinho anche Afena-Gyan, a ridosso dei titolarissimi. E’ cambiato anche il modulo che ora passa a un 3-4-1-2. José Mourinho ha fatto le sue scelte e, grazie anche a queste, la Roma sta risalendo posizioni importanti in classifica. Sappiamo quanto il mister portoghese non sia avvezzo a cambiare idea.