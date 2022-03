Roma, Totti alla Maldini? Si può fare…

Francesco Totti sembra essere sempre più vicino al ritorno alla Roma. Si è rivisto sugli spalti dell’Olimpico più di una volta, ricopre il ruolo da ambassador del main sponsor romanista e, voci di corridoio confermano il disgelo da entrambe le parti. Si, ma in che ruolo tornerebbe ?

Diversi indizi indicano un Totti alla Maldini

Alla Roma tornerebbe un Totti alla Maldini. La strada sembra avviata verso questo ruolo da parte dell’ex capitano giallorosso. Di certo dopo l’ultima esperienza non vorrebbe ricoprire un ruolo incerto o senza poteri. Se si riuscisse a trovare un accordo e a delineare un ruolo dirigenziale importante, il primo ad esserne felice sarebbe proprio Josè Mourinho. L’allenatore portoghese sarebbe entusiasta di poter collaborare con un uomo di spessore come Totti e sembra stia spingendo con la società per arrivare a questa conclusione. D’altronde, in qualsiasi squadra è andato ha sempre avuto vicino a lui uomini di fiducia e con un senso innato di appartenenza alla maglia. La voglia di tornare sembra essere la stessa di quando era giocatore e capitano giallorosso. E che duetto formerebbe con Mourinho? Di sicuro i tifosi, che già impazziscono per il mister, sarebbero ancora di più entusiasti. Non resta che aspettare e vedere se Francesco Totti e la Roma torneranno a lavorare e collaborare insieme. Ne saremmo tutti felici.