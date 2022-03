Foto – Striscione shock dei tifosi del Verona contro Napoli: inneggiano al bombardamento

Brutto gesto dei tifosi della Curva Sud del Verona prima della sfida contro il Napoli. Questa notte è stato esposto uno striscione fuori allo stadio Bentegodi contro la città di Napoli. Uno striscione vergognoso che mostra le bandiere di Russia e Ucraina con sotto delle coordinate geografiche che sono quelle della città campana. Un messaggio fuori luogo che inneggia ai bombardamenti e alla guerra nel territorio partenopeo. D’altronde non è la prima volta che la curva veronese si rende protagonista di tale gesto estremista. Durante la festa promozione cantavano questo: ” Siamo una squadra fantastica… fatta a forma di svastica… che bello è… allena Rudolf Hess! (il vice di Adolf Hitler, ndr)”.

Striscione Verona, indignazione social

Ovviamente lo striscione ha fatto il giro dei social e subito sono arrivati i commenti indignati degli utenti e di molti giornalisti. Un idea a limite del grottesco e del ridicolo, andando a sminuire e ridicolizzare un dramma come quello della guerra russa-ucraina. Molti i commenti che hanno ovviamente condannato l’accaduto, tra questi anche quello dello scrittore Maurizio De Giovanni: “Il raffinato, intelligente e geografico striscione della curva veronese, che dà ai missili russo ucraini la corretta localizzazione dell’obiettivo. Per chi non lo sapesse, sono le coordinate della mia città. Sempre ammirevolmente pronti a cogliere elementi di stretta attualità per rinnovare la propria profonda idiozia razzista. Solo per farci capire con un plastico esempio a che punto può arrivare l’imbecillità (sub) umana, e come, in un cervello troppo angusto possano mescolarsi cose molto serie e fesserie“.

Anche il giornalista Giovanni Capuano, su Twitter ha detto la sua: “Non fa ridere, non fa veramente nulla che non sia pena per gli autori. Idioti in libera uscita (purtroppo)“. Tutti noi ci uniamo a questo coro, condannando il gesto, e speriamo che gesti come questo non vengano più ripetuti.

La curva del #Verona fuori dallo stadio. Le coordinate indicate nello striscione sono quelle della città di #Napoli. Non fa ridere, non fa veramente nulla che non sia pena per gli autori. Idioti in libera uscita (purtroppo)#VeronaNapoli pic.twitter.com/cIO6FDGArr — Giovanni Capuano (@capuanogio) March 13, 2022