Dove vedere Milan-Genoa, streaming LIVE e diretta tv Sky Sport?

Domani sera alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si disputerà il match Milan-Genoa, valevole per la 32.a giornata di campionato del campionato di Serie A che vede in classifica i rossoneri al primo posto con 68 punti, mentre i rossoblu al penultimo insieme al Venezia (22 punti).

Nella gara d’andata giocata lo scorso 1 dicembre al “Luigi Ferraris”, il “Diavolo” si è imposto per 3-0 grazie alla doppietta di Messias e la rete di Ibrahimovic. I precedenti in terra meneghina sono 73, con i padroni di casa in netto vantaggio per 43-11 e 19 pareggi.

SESTINA ARBITRALE:

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: BOTTEGONI – VECCHI

Quarto ufficiale: RAPUANO

VAR: ORSATO

AVAR: PASSERI

Milan-Genoa, probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Messias, Brahim Díaz, Rafael Leão; Giroud.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Østigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Portanova, Amiri, Melegoni; Destro.

Dove vedere Milan-Genoa in tv e streaming

Il match Milan-Genoa sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l'incontro è necessario scaricare l'App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Telecronaca a cura di Pierluigi Pardo e con il commento tecnico dell'ex calciatore Marco Parolo.

1 dicembre 2021, Genoa-Milan 0-3: gli highlights