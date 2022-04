Dove vedere Sassuolo Atalanta streaming e diretta tv, SKY o DAZN?

Domenica pomeriggio alle ore 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia si disputerà il match Sassuolo-Atalanta, valevole per la 32.a giornata del campionato di Serie A, che vede i padroni di casa al decimo posto in classifica con 43 punti, mentre gli orobici di mister Gasperini si trovano a quota 51 punti con la settima posizione conquistata fino ad ora.

Archiviate le fatiche di Europa League, l’Atalanta riprende il filo del discorso in campionato con il chiaro intento di dimenticare al più presto il pesante ko casalingo contro il Napoli. Ad attendere la truppa Gasperini c’è il Sassuolo, sconfitto di misura dalla Lazio nell’ultima uscita. I neroverdi hanno incassato il primo ko dopo una serie di sei risultati utili consecutivi che hanno spinto la squadra di Dionisi nella parte di sinistra della classifica: Berardi e compagni, infatti, occupano la decima piazza in A con un bottino di 43 punti. Andiamo a vedere insieme come seguire la partita Sassuolo Atalanta in diretta live tv e streaming, Sky o Dazn?

Dove vedere Sassuolo Atalanta in tv e streaming

Il match Sassuolo Atalanta sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Telecronaca a cura di Dario Mastroianni e con il commento tecnico dell’ex calciatore Emanuele Giaccherini, con il pre e post partita in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia con Maria Pia Beltran. Segui SASSUOLO-ATALANTA su DAZN. Attiva ora.

Precedenti Sassuolo Atalanta: highlights