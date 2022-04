Formazione Juventus-Inter: Dybala titolare, Inzaghi si affida a Lautaro-Dzeko

Formazione Juventus-Inter, scopriamo le scelte dei ct per il derby di domani alle ore 20.45 di Serie A. Un match che potrebbe dare importanti risposte sulla corsa scudetto. E’ tutto pronto allo Stadium, dove si scontreranno la terza e la quarta potenza del campionato, uno spettacolo pronto a ospitare numerose emozioni.

Formazione Juventus-Inter: scelte per la corsa scudetto

Juventus

Il ct Allegri ritrova tutti i suoi giocatori alla Continassa, recuperando anche Zakaria e Alex Sandro, che come Bonucci non partiranno titolari. Scopriamo adesso la formazione juventina per il grande match. Con molta probabilità troveremo in porta Szczesny, con il duo Cuadrado-De Sciglio sulle fasce, De Ligt e Danilo al centro, Locatelli, Arthur e Rabiot (la vince su Bernardeschi) in centrocampo, in avanti Dybala, Vlahovic e Morata.

Inter

L’obiettivo di Simone Inzaghi rimane recuperare Brozovic e De Vrij per il grande match. Scontro nel quale l’Inter potrebbe rimanere imbattuta in entrambe le sfide stagionali di Serie A contro la Signora, per la prima volta dal lontano 2008/09. In caso di mancanza dei due big, Inzaghi sarebbe costretto a sostituirli con D’Ambrosio e Gagliardini. Troveremo Handanovic in porta, Skriniar e Bastoni parte difensiva, Dumfries, Barella, Calhanoglu e Perisic a centrocampo, in avanti Lautaro-Dzeko in attacco.