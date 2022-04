Inter: Inzaghi a rischio esonero se perde contro la Juventus?

Simone Inzaghi è davvero a rischio esonero? La risposta è difficile da dare, anche per i più audaci. Ma che ci sia qualcosa di strano, di diverso rispetto a qualche tempo fa è innegabile. Dall’Inter non arrivano smentite ufficiali, ne tantomeno accelerazioni verso l’eventuale esonero. Tutto tace, e proprio questo immobilismo potrebbe portare a pensare qualsiasi cosa. Come al solito sarà il campo a decidere il futuro, in primis dei nerazzurri che dovranno obbligatoriamente vincere per continuare a sperare nello scudetto e per lo stesso Inzaghi per mettere a tacere queste voci su di lui. Ma la partita di stasera non è delle più semplici, c’è di mezzo la Juventus all’Allianz Stadium di Torino.

Contro la Juventus partita decisiva per l’Inter e per Inzaghi

Storicamente campo ostico quello di Torino sponda Juventus per l’Inter. L’unica e ultima vittoria dei nerazzurri allo Stadium infatti è datata novembre 2012, quando gli uomini allenati allora da Stramaccioni si imposero per 3-1. Nelle altre 11 partite sono arrivate 8 sconfitte e 3 pareggi. Ma stasera siamo sicuri che in casa Inter nessuno penserà a questi numeri, ma solo a cercare di portare a casa una vittoria che comunque è nelle proprie corde. Inzaghi cercherà di difendere la propria posizione e la panchina, cercando di ritrovare il gioco che ha incantato tutti a inizio anno. Criticato dai media e dai giornali, ha risposto con molta fermezza che la società aveva chiesto l’ingresso in Champions League e non la vittoria dello scudetto. Ha ricordato che la squadra è comunque in semifinale di Coppa Italia e ha centrato l’obiettivo degli ottavi di Champions League che mancava da anni. A conclusione del discorso potrebbe venire spontanea una domanda: ma se dietro alle critiche a Inzaghi e al pensiero ancora velato del suo esonero ci fosse il possibile ritorno di Antonio Conte? A voi le personali riflessioni.