Serie A: dove vedere Juventus Bologna in diretta tv e streaming? Sky o Dazn? Le probabili formazioni

Juventus Bologna dove vederla. Tutto è pronto per la nuova giornata di campionato e gli occhi saranno puntati anche sulla Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, reduci dalla vittoria contro il Cagliari, sono a caccia di punti importanti per guadagnare terreno sulle prime tre della classe e per non vedere sfumare il sogno Champions. La sconfitta contro l’Inter brucia ancora ma nell’ultimo turno di campionato la truppa allegriana ha subito rialzato la testa. I rossoblu invece hanno quasi raggiunto la salvezza. Tuttavia intendono fare punti per acquisire una situazione di maggiore vantaggio dalla zona retrocessione.

Tutta la serie A è su Dazn a soli 29,99 € al mese. Attiva Ora! Disdici quando vuoi.

Juventus Bologna dove vederla in diretta tv e streaming? Sky o Dazn?

Il match si giocherà sabato 16 aprile alle ore 18:30 allo Stadium di Torino. La partita sarà trasmessa sia in diretta tv che in streaming sui canali Dazn. Vi sarà la possibilità di vederla su dispositivo mobile scaricando l’apposita app gratuitamente da qualsiasi digital store.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Soriano, Dijks; Barrow, Arnautovic.