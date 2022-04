Lotta salvezza Serie A: il calendario fino a fine stagione. Lotta per la salvezza ancora aperta, viste anche le due partite che deve recuperare la Salernitana, attualmente ultima. Una corsa che potrebbe coinvolgere fino a sei squadre: ecco il loro calendario fino al termine del campionato, e gli scontri diretti che le attendono. Ce n’è uno in programma anche all’ultima giornata.

Serie A, lotta salvezza: chi la spunterà? E chi dovrà retrocedere?

A sette giornate dal termine del campionato è ancora tutto da definire nella parte bassa della classifica. Attualmente Salernitana, Venezia e Genoa andrebbero in Serie B con Cagliari e Sampdoria salve. La lotta è però più che mai accesa in un finale di campionato che si preannuncia accesissimo anche nella parte bassa della classifica. Chi riuscirà a spuntarla alla fine? Questa la classifica a sette giornate dalla fine:

Sampdoria 29

Cagliari 25

Genoa 22

Venezia 22*

Salernitana 16**

*Una gara in meno per il Venezia, in trasferta contro la Salernitana

**Due gare in meno per la Salernitana, in casa contro il Venezia e in trasferta contro l’Udinese

Ma qual è il regolamento in caso di arrivo a pari punti nella classifica? Per il campionato 2021/22 la Figc ha ufficializzato che, in caso di arrivo a pari punti, si terrà conto della classifica avulsa, cioè dei punti fatti negli scontri diretti tra le squadre in questione. Nell’ordine, si considereranno quindi i punti fatti negli scontri diretti fra le squadre arrivate a pari punti, la differenza reti negli scontri diretti, la differenza reti generale nell’intero campionato ed infine il sorteggio.

Lotta salvezza in Serie A, calendari a confronto

SAMPDORIA

32° giornata: BOLOGNA

33° giornata: Salernitana

34° giornata: VERONA

35° giornata: Genoa

36° giornata: LAZIO

37° giornata: Fiorentina

38° giornata: INTER

Tutte le partite in MAIUSCOLO andranno giocate in trasferta

CAGLIARI

32° giornata: Juventus

33° giornata: Sassuolo

34° giornata: GENOA

35° giornata: Verona

36° giornata: SALERNITANA

37° giornata: Inter

38° giornata: VENEZIA

Tutte le partite in MAIUSCOLO andranno giocate in trasferta



GENOA

32° giornata: Lazio

33° giornata: MILAN

34° giornata: Cagliari

35° giornata: SAMPDORIA

36° giornata: Juventus

37° giornata: NAPOLI

38° giornata: Bologna

Tutte le partite in MAIUSCOLO andranno giocate in trasferta

VENEZIA

32° giornata: Udinese

33° giornata: FIORENTINA

34° giornata: Atalanta

20° giornata (recupero): SALERNITANA

35° giornata: JUVENTUS

36° giornata: Bologna

37° giornata: ROMA

38° giornata: Cagliari

Tutte le partite in MAIUSCOLO andranno giocate in trasferta



SALERNITANA

32° giornata: ROMA

33° giornata: SAMPDORIA

19° giornata (recupero): UDINESE

34° giornata: Fiorentina

20° giornata (recupero): Venezia

35° giornata: ATALANTA

36° giornata: Cagliari

37° giornata: EMPOLI

38° giornata: Udinese

Tutte le partite in MAIUSCOLO andranno giocate in trasferta