Moggi sull’Atalanta: “Può ancora lottare per l’Europa. Recuperato il gap con…”

Ai microfoni del quotidiano, ha parlato del rush finale di stagione l’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi: tra lotta per non retrocedere e qualificazione all’Europa (soprattutto sull’Atalanta).

Le parole di Luciano Moggi

“I risultati delle ultime giornate hanno ridato speranza all’Atalanta: vincendo a Venezia e approfittando delle sconfitte sia della Fiorentina che delle romane. Effetto domino anche per quanto riguarda la lotta per non retrocedere. Ci troviamo di fronte ad un campionato riaperto”.