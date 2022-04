Probabili formazioni Lazio-Milan: ecco le scelte di Sarri e Pioli

Probabili formazioni Lazio-Milan, Rebic parte dalla panchina? Nel ‘sunday night’ della 34.a giornata del campionato di Serie A si affronteranno la Lazio del tecnico Maurizio Sarri e il Milan di Stefano Pioli.

Meno cinque alla fine della Serie A. I pareggi non servono. Le sconfitte non sono accettabili. Tre punti in palio, tre punti da ottenere per Lazio e Milan, impegnate rispettivamente nella corsa all’Europa League e per lo Scudetto che verrà assegnato a maggio. La Lazio è reduce dal deludente pari col Torino, che ha permesso alla Fiorentina di agganciare i biancocelesti di Sarri al sesto posto in classifica. Per il Milan invece la settimana ha portato ad un pesante k.o in Coppa Italia con conseguente eliminazione in semifinale da parte dell’Inter: ora tutte le attenzioni dei rossoneri, ancora capolisti in Serie A, sono sul campionato e sul duello a distanza con l’Inter per conquistare il titolo 2021/2022.

Probabili formazioni Lazio-Milan: Sarri si affida a L.Felipe, Pioli a Giroud

QUI LAZIO – Per le tante assenze per influenza Maurizio Sarri, per due giorni consecutivi, ha dovuto annullare la doppia seduta d’allenamento. Da Formello filtra ottimismo, ma se non dovessero recuperare spazio a Reina, Hysaj e Basic. Per il resto, pochi dubbi sulla formazione. Acerbi e Luiz Felipe al centro della difesa e Lazzari come terzino destro, poi Leiva e Luis Alberto a centrocampo con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni in attacco. Da valutare anche Patric e Pedro, ai box per problemi muscolari: più probabile il recupero del difensore, che al massimo andrà in panchina.

QUI MILAN – Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Milan si rituffa sul campionato all’inseguimento dello Scudetto. Per tornare alla vittoria, Pioli schiererà la formazione titolare: Maignan in porta, Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez in difesa. Tonali e Bennacer in mediana, visto che Kessie verrà avanzato sulla trequarti. Giroud di punta supportato da Leao. Ancora out Ibrahimovic, Rebic dovrebbe accomodarsi in panchina.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1):