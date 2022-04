Probabili formazioni Serie A 32^ giornata: Napoli-Fiorentina il big match

Probabili formazioni Serie A 32^ giornata. Nel weekend lungo, che si concluderà lunedì, si disputerà la 32^ giornata di Serie A. Si parte sabato alle 15 con Empoli-Spezia, a seguire Inter-Verona alle 18 e in serata la Juventus farà visita al Cagliari alle 20.45. Il big match di giornata sarà Napoli-Fiorentina domenica alle 15. Napoli per lo scudetto, Fiorentina per l’Europa. Posticipo domenicale tra Torino e Milan alle 20.45, a completare la giornata nel monday night alle 20.45 Bologna-Sampdoria.

Probabili formazioni Serie A 32^ giornata: ecco gli schieramenti degli anticipi del sabato

Probabili formazioni Empoli-Spezia (sabato 9 aprile, ore 15)

Empoli (4-3-2-1) Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli S., Parisi; Zurkowski, Asslani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti.

Spezia (4-3-3) Provedel; Amian, Erlic, Nikolau, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni S.; Agudelo, Gyasi, Verde.



Probabili formazioni Inter Verona (sabato 9 aprile, ore 18)

Inter (3-5-2) Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, Dzeko.

Verona (3-4-1-2) Montipò; Gunter, Ceccherini, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak; Simeone, Caprari.

Probabili formazioni Cagliari-Juventus (sabato 9 aprile, ore 20.45)

Cagliari (3-5-2) Cragno; Lovato, Altare, Goldaniga; Bellanova, Baselli, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro.

Juventus (4-4-2) Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic.

Probabili formazioni Serie A 32^ giornata: ecco gli schieramenti dei match della domenica

Probabili formazioni Genoa-Lazio (domenica 10 aprile, ore 12.30)

Genoa (4-2-3-1) Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Melegoni, Portanova; Destro.

Lazio (4-3-3) Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni.

Probabili formazioni Napoli-Fiorentina (domenica 10 aprile, ore 15)

Napoli (4-2-3-1) Ospina; Zanoli, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Fiorentina (4-3-3) Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Maleh; Gonzalez N.; Cabral, Sottil.

Probabili formazioni Sassuolo-Atalanta (domenica 10 aprile, ore 15)

Sassuolo (4-3-3) Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari G., Rogério; Harroui, Lopez M., Matheus Henrique; Raspadori, Scamacca, Traoré Hj.

Atalanta (3-4-2-1) Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic, Malinovsky; Muriel.

Probabili formazioni Venezia-Udinese (domenica 10 aprile, ore 15)

Venezia (4-3-3) Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Vacca, Ampadu; Aramu, Nsame, Okereke.

Udinese (3-5-2) Silvestri; Rodrigo Becao, Marì, Nuytinck; Molina N., Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Success, Beto.

Probabili formazioni Roma-Salernitana (domenica 10 aprile, ore 18)



Roma (3-5-2) Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.

Salernitana (4-2-3-1) Sepe; Mazzocchi, Gyomber, Dragusin, Ranieri L.; Ederson, Coulibaly L.; Verdi, Ribery, Kastanos; Djuric.

Probabili formazioni Torino-Milan (domenica 10 aprile, ore 20.45)



Torino (3-4-2-1) Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.

Milan (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud.

Serie A 32^ giornata, le probabili formazioni del monday night

Probabili formazioni Bologna-Sampdoria (lunedì 11 aprile, ore 20.45)

Bologna (3-4-1-2) Skorupski; Soumaro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Soriano; Orsolini, Arnautovic.

Sampdoria (4-3-2-1) Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo.